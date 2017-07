Jeremiah St. Juste vertrekt naar Feyenoord

Jeremiah St. Juste is sc Heerenveen dankbaar voor de geweldige periode. ”Ik sluit hier vandaag dertien mooie jaren af. De jeugdopleiding heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik ben alle trainers bij sc Heerenveen, waar ik mee heb mogen werken, enorm dankbaar. Heerenveen heeft altijd als een thuis gevoeld. Ik wil dan ook iedereen, die daaraan heeft bijgedragen, bedankt n voor de fantastische tijd.’’

St. Juste doorliep de volledige jeugdopleiding van sc Heerenveen en debuteerde op 24 januari 2015, in de thuiswedstrijd tegen Vitesse, in het shirt van sc Heerenveen. In 75 officiële wedstrijden wist de centrale verdediger driemaal te scoren namens de Friezen.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.