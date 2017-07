Presentatie van bouwplannen “kop van midden” Heerenveen

HEERENVEEN: In het wijkcentrum de Kempenaer werd dinsdagvond een presentatie gegeven hoe de kop-van midden er uit komt te zien. Er was heel veel belangstelling voor de nieuwe invulling.

Met de gemeente Heerenveen werkt Accoalde we samen aan een omvangrijke wijkvernieuwing in Heerenveen Centrum-West. We hebben in deze wijk 97 woningen uit 1921 en 1948. U vindt hier veel kleine woningen met weinig wooncomfort. Inmiddels zijn er 34 woningen gerenoveerd. De overige 63 woningen worden gesloopt. Hier komen nieuwbouwwoningen voor terug.

De woningen aan de Van Dekemalaan 6 – 20, Sieger van der Laanstraat 2-38 en 74-96, Kempenaerssingel 1 – 47 worden gesloopt.

Er worden betaalbare woningen gebouwd door Accolade. Dit zijn sociale huurwoningen, die onder de huurtoeslaggrens vallen. De huizen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Ze krijgen twee slaapkamers.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.