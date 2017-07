Weersomstandigheden bij plaatsen liggers Joure

Vanavond (woensdag 19 juli) zijn er onweersbuien voorspeld. Bij onweer zal er niet gehesen worden en worden de werkzaamheden gestaakt. Ook is het niet verstandig om dan in een weiland te gaan staan. Houd daarom voor vanavond zelf goed de weersomstandigheden in de gaten. Als er kans is op onweer wordt het hele terrein afgesloten en de mensen die er staan worden weggestuurd.

Er is deze week nog voldoende gelegenheid om de werkzaamheden te bekijken. Op zaterdagochtend is er een speciale publieksochtend. Dan staan er weer meerdere projectmedewerkers in oranje jassen om vragen te beantwoorden. Ook voor kinderen is er iets te doen. De precieze tijden van deze ochtend volgen nog. Het kan zijn dat dit eerder is dan 8 uur. Dit hangt af van de planning. Houd deze website in de gaten.