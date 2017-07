Groep 8 CBS De Tarissing pakt de school in

Oudehaske: Nog één keer wilden de 15 leerlingen van groep 8 laten zien dat dit hún geliefde school is; CBS De Tarissing in Oudehaske. Daarom bezette de groep afgelopen donderdag de school. Dit fenomeen is al enkele jaren een hilarisch gebruik aan het eind van de basisschoolcarrière.

Toch was het dit keer anders dan anders.

Vorige week woensdag en donderdag vierde de Hasker jeugd hun afscheid met de musical “Torenhoog” in het Kulturhûs in Oudehaske. Op woensdagavond was de voorstelling voor alle dorpsgenoten en oud-leerlingen. Op donderdagochtend presenteerden de 8e groepers hun talenten aan de jongere groepen en op donderdagavond was de eer aan de familieleden om de acteer- en zangkunsten van hun kroost te bewonderen.

Na de musical “sliep” de groep in een legertent bij een klasgenoot in de tuin. De dag erna gaan de kinderen normaal gesproken in alle vroegte naar de school om de ramen en deuren dicht te plakken met krantenpapier en de toegang af te sluiten met afzetlint. Dit kon vanwege de “nieuwe groependag” op vrijdag 14 juli, waarbij allerlei nieuwe gezinnen verwacht werden, niet doorgaan.

“Niet getreurd, dit doen we nog eens over”, dachten de Hasker bengels.

En dus togen ze donderdagmorgen rond de klok van 6 uur muisstil naar de school om, met hulp van enkele ouders die in het complot zaten, deze in te pakken met roze kuilplastic. Toen de leerkrachten en leerlingen later het schoolplein betraden, was de verbazing groot. Wat een hilarische stunt!

Het eindfeest dat daarna met de hele school gevierd werd, kon niet meer stuk. In circuitvorm werden er spelletjes gespeeld, gebouwd en een reptielenshow bewonderd. Tevens werd er afscheid genomen van juf Esther die haar carrière op CBS De Trieme voortzet.