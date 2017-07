Verdachte schietincident Thialf aangehouden

Spanje – De Spaanse politie heeft woensdag 19 juli op verzoek van de recherche een 57-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot moord op Bert Jonker. Dit naar aanleiding van het schietincident van 7 januari 2017 bij het Thialf stadion in Heerenveen.

Onderzoek De recherche is direct een onderzoek gestart en al snel was de identiteit van de verdachte bekend. Uit aanwijzingen bleek dat de verdachte zich in het buitenland zou bevinden. Naar aanleiding van binnengekomen informatie werd de verblijfplaats bekend waarop op verzoek van de recherche in Nederland de verdachte is aangehouden door de Spaanse politie in de omgeving van Barcelona. Mede door de inzet van het Nederlandse en Spaanse FAST-team is deze aanhouding tot stand kunnen komen. Het onderzoeksteam is in afwachting van zijn uitlevering, zodat hij in Nederland gehoord en berecht kan worden. FASTNL FASTNL is een team van de Landelijke eenheid dat onder het gezag van het Landelijk Parket, verantwoordelijk is voor de opsporing van voortvluchtige verdachten en/of veroordeelden en onttrokken Tbs’ers en jeugd-Tbs’ers. Daarnaast behoort zij tot het ENFAST netwerk (European Network Fugitive Active Search Teams) en spoort op verzoek van buitenlandse FAST-eenheden voortvluchtige verdachten en/of veroordeelden in Nederland op. Slachtoffer Bij het schietincident raakte het slachtoffer, Bert Jonker, gewond aan zijn hand. Na de aanhouding is hij door de onderzoeksleider van de aanhouding in kennis gesteld. De heer Jonker was bij het horen van de aanhouding blij en opgelucht. Hij sprak de wens uit dat het recht zijn beloop krijgt.