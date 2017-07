Whatsapp groep “een veilige buurt” in de Greiden

HEERENVEEN: Naar aanleiding van de wijkbijeenkomst “een veilige buurt” in 2017 vond Greidenaar Jetze Walda dat de veiligheid en betrokkenheid in zijn buurt nog wel wat beter kon.

Eind januari organiseerde hij samen met de politie, gemeente en Caleidoscoop een whatsapp-voorlichting voor de Meerkoetweg e.o. met als resultaat de heroprichting van buurtverenging De Wetterfugels én een buurtwhatsapp-groep met 4 beheerders.

In samenwerking met gemeente, politie en Caleidoscoop hebben zij De Greiden verdeeld in 11 zones. Inmiddels zijn er 9 whatsapp-beheerders!

Onze wijk wordt echter pas echt veiliger als we allemaal alert zijn en/of meedoen! Met de vakantie voor de deur, is dit een goed moment om u aan te melden als lid of als beheerder. Voor meer info of aanmelden kunt u contact opnemen met Jetze, Walda 06-81153639 (na 18 uur).

Whatsapp-leden delen o.a. verdachte/ onveilige situaties met elkaar en reageren daarop via de SAAR-methode (Signaleren, Alarmeren 112, Appen en Reageren) . Beheerders staan daarnaast in verbinding met andere beheerders en kunnen– weliswaar niet verplicht – aanschuiven bij het periodieke beheerdersoverleg!

Voor meer info zie ook https://www.heerenveen.nl/wonen/veiligheid/veilig-in-heerenveen/