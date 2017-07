HEERENVEEN: De oudste deelnemer die dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse heeft uitgelopen is de Heerenveense heer Jurjen Pal.

De 90- jarige Heerenvener was niet de oudste die zich had ingeschreven maar dat was een 94- jarige deelnemer. Deze deelnemer begon dinsdag niet meer aan de tweede dag.

De heer Pal heeft de Nijmeegse voor de 30e keer gelopen. Van Harte Gefeliciteerd namens de redactie van Flitsnieuws.nl