Alle 80 betonnen liggers fly-overs Joure gelegd

JOURE: Na negen nachten en één ochtend zijn alle 80 liggers gelegd. Zaterdagochtend tussen 7 uur en 9 uur zijn de laatste werkzaamheden afgerond. Ook op deze publieksochtend was er weer veel belangstelling.

Na september rijdt het verkeer over deze fly-overs. Het leggen van de liggers ging vanochtend heel vlot. Rond 8 uur lag de laatste ligger op zijn plek. Er zijn nu twee kunstwerken in het landschap aangebracht. Het is de bedoeling dat het verkeer hier vanaf half september gebruik van gaat maken.

©Foto Flitsnieuws.nl