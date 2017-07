JOURE: Bij de Jumbo aan de Geert Knolweg in Joure zijn zaterdagochtend vijf verdachte personen aangehouden. De mannen gedroegen zich vervelend in de winkel.

Het supermarktpersoneel waarschuwde hierop de politie en noteerden het kenteken. De politie heeft de vijf staande gehouden. In de kofferbak zijn tassen met goederen gevonden. De auto is in beslag genomen.