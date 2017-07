Brand bij kledingherstelbedrijf in centrum Heerenveen

HEERENVEEN: In de vroege zondagmorgen kreeg de brandweer een melding van brandgerucht aan de Hoofdbrug in het centrum van Heerenveen. Bij aankomst van de eerste bluswagen stonden er al een aantal bewoners buiten het pand.

Er werd een brandgeur geroken. De brandweer ging op inspectie uit en de bewoners werden geëvacueerd door de politie. Vanaf het dak as duidelijk rook zichtbaar. In de woningen kon geen brand worden ontdekt. Er werd daarna al snel een middelbrand gegeven waarop er nog een bluswagen en hoogwerker ter plaatse kwamen.

De brandweer kwam er al snel achter dat de rook werd veroorzaakt door een brand in een winkel/kledingherstelbedrijf onder de woningen. Er werd daarop een plan van aanpak gemaakt. Korte tijd later was er al vuur zichtbaar. De brandweer heeft de deur geforceerd om zo bij de brandhaard te komen.

Door de snelle en vakkundige inzet van de brandweer is erger voorkomen en is de brand beperkt gebleven tot het kledingherstelbedrijf. Uit het bedrijf werden later enkele drogers en wasmachines die de brand hebben veroorzaakt. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de eigenaar van het getroffen bedrijfspand bij te staan met de afwikkeling. De winkel heeft brand en rookschade opgelopen.

Nadat de brand onder controle was heeft de brandweer metingen verricht in de bovengelegen woningen. Even na vijf uur werden de woningen weer vrijgegeven en konden de bewoners weer terug naar hun woning.

