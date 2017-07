Voertuig te water aan de Compagnonsweg Waskemeer

WASKEMEER: Diverse hulpdiensten werden zondagavond opgeroepen voor een voertuig te water aan de Compagnonsweg.

Een voertuig raakte daar te water. In de auto zaten meerdere personen. Enkele personen zijn inmiddels uit het voertuig gehaald en ontvangen medische hulp: volgens de politie. Er is mogelijk nog een inzittende in auto. UPDATE

Brandweer Appelscha, Norg duikteam Leeuwarden en Sneek kwamen met spoed ter plaatse. Diverse ambulances en de traumahelikopter kwamen naar de ongevalslocatie toe.

UPDATE 19.53 Alle inzittenden zijn uit de auto gehaald. Hulpverlening in volle gang.