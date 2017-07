Blauwalg gevonden in water in wijk Nijehaske

Let je even op bij het water in Nijehaske? Er is een zwemverbod vanwege blauwalg.

In de zomerperiode komt blauwalg regelmatig voor in de oppervlaktewateren. In onze gemeente is er in de wijk Nijehaske blauwalg geconstateerd. Dit betekent dat er niet gezwommen mag worden op de volgende plekken:

• Bolster

• De Warring

• It Foardek

• Passantenhaven