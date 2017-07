De Friese Ballonfeesten, uniek evenement in Fryslân

JOURE: Dit jaar wordt van 26 tot en met 30 juli voor de 32e keer het grootste internationale ballonfestival van Nederland gehouden in Joure. De Friese Ballonfeesten zijn een uniek evenement, dat als een magneet jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 nationale en internationale bezoekers trekt. Daarmee staat het grootse ballonevenement al jaren in de top van de vaderlandse evenementenagenda’s. De Friese Ballonfeesten kregen van het publiek onlangs het predikaat Beste Uitje 2017 in Friesland.

Het publiek heeft iedere avond een prachtig uitzicht op een Nutsbaan vol met heteluchtballonnen. Vijf avonden zullen er maximaal 35 van deze eivormige luchtvaartuigen in allerlei kleuren en maten opstijgen. Onder hen zijn ook een aantal speciale vormen, zoals een enorme racemotor, een reusachtige Hollandse molen, een UFO, het vrolijke groene mannetje Buddy, het zelfportret van Vincent van Gogh en het Belgische Pilootje Tolfi.

Nieuwe onderdelen

Voor de 32e editie heeft de organiserende stichting allemaal nieuwe onderdelen in petto. Zo is een deel van de Nutsbaan tropisch ingericht als het Ibiza van Joure, met natuurlijk een DJ die de nodige bijpassende muziek draait. Er is ruimte voor hip foodtruckfestival en een kidsveld met luchtkussens, een Kids-DJ en meer. Na het opstijgen van de luchtballonnen zijn er op het grote veld o.a. een clown, een inloopluchtballon (bezoekers kunnen in een luchtballon rondlopen en -kijken), kermis en miniatuurluchtballonnen.

Telekids, Oldtimers, Night Glow

Iedere dagen zijn er optredens van shantykoren. Natuurlijk is er ook muziek op het podium met energieke bands als Straight On Stage en Compromise. Traditionele ingrediënten als de kermis en een markt zullen niet ontbreken. Als klap op de vuurpijl wordt voor het eerst dit jaar iedere dag afgesloten met een fantastische Night Glow, waarbij luchtballonnen in het donker op de maat van sfeervolle muziek als reuze schemerlampen worden verlicht.

Dagelijks is er ruimte op de Nutsbaan ingericht voor de (vlooien)markt, die op zaterdag en zondag zelfs tot laat in de avond gaat duren. Met het Telekids Kinderfeest is er zaterdags extra aandacht voor de jongste bezoekers. Op zondag kunnen liefhebbers van oude tijden hun hart ophalen tijdens de Oldtimershow. Voertuigen, auto’s, motoren etc. uit diverse periodes van onze geschiedenis staan centraal.

Zelf de lucht in

Zelf een ballonvaart maken tijdens het grootste ballonevenement van Nederland of als onvergetelijk kado geven? Informeer dan op telefoonnummer 06 – 26 73 53 96 (na 17.00 uur). Kijk op www.ballonfeesten.nl voor het online boeken van een ballonvaart en de actuele informatie over de Friese Ballonfeesten.