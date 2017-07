Kunstproeven in de tuin van Jan Slot Oosterstreek

Oosterstreek/Vledder- De tuin van Jan Slot aan de Dwarsvaartweg Oosterstreek was afgelopen weekend open voor het publiek. Ook Jan Slot was deelnemer aan de open atelierroute van Vledder en omstreken.

In de tuin waren beelden te zien in Steen, Brons en Keramiek. Jan Slot verteld in het filmpje vol passie over dit prachtige kunstwerk als hobby. www.slotinbeeld.nl

Er waren nog vijf locaties die mee deden rond Noordwolde aan het kunstproject zijn, Mia ten Thij, Jeltje Baas, Corrie Sterk, Auke Rodrigo en Kees Lodder. Op zondag 30 juli is de kunstproeverij in de dorpskern van Vledder. www.kunstproeverijvledder.nl

Foto Henk Diever