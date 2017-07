Opbrengst viswedstrijd naar slachtoffers boerderijbrand

VEGELINSOORD: De opbrengst van de viswedstrijd in Vegelinsoord vrijdagavond, is gedoneerd aan de familie Jansma. Zij verloren woensdag hun boerderij tijdens een grote brand. Het boerenbedrijf ging voor een groot gedeelte in vlammen op. Bij de brand kwam jongvee om het leven.

Het Plaatselijk Belang van Vegelinsoord besloot donderdag daarom unaniem om de opbrengst van de jaarlijkse viswedstrijd aan de familie te schenken.

‘We zijn hier met elkaar’, zegt Kees Hoekman van de activiteitencommissie. ‘Je kent elkaar en de meesten zitten in de agrarische sector. Na zo’n brand zijn je kleren aan je lijf, alles wat je hebt. Je bent je bedrijf en huis in een half uur kwijt. Met dit bedrag hopen wij ze er een beetje bovenop te kunnen helpen.’ Meer dan zestig mensen gaven gehoor aan de oproep. ‘Samen hebben we een mooi bedrag opgehaald’, zegt Hoekman.

De viswedstrijd is uiteindelijk gewonnen door Robert Spoelstra. Hij won hiermee de wisselbokaal. Na het vissen was het tijd voor het spijkerbroekhangen. Thomas van der Zijl versloeg zijn tegenstanders. Hij hing 1.38 minuten boven het water voordat hij losliet.