Succesvolle Clubkampioenschappen Mix bij Tv Oranjewoud

HEERENVEEN: Van 15 juni tot 22 juli zijn de Clubkampioenschappen mix gespeeld bij Tennisvereniging Oranjewoud in Heerenveen. Met 52 deelnemers werden er in een week tijd weer veel wedstrijden gespeeld. Na een poulefase werden de koppels op basis van hun resultaten ingedeeld in de A, B of C poule. De 55+ deelnemers speelden in een eigen poule met een finale waarbij de nummers 1 en 2 van de poule nogmaals tegen elkaar speelden.

Zoals ook bij de dubbel kampioenschappen waren er nu weer ouder-kindkoppels aanwezig, twee moeders speelden samen met hun zoon en één vader speelde met zijn dochter de mixkampioenschappen. Deze koppels waren succesvol want, vader en dochter, Richard & Julia Dijkstra, werden uiteindelijk de nieuwe clubkampioenen in de gemengd dubbel B poule en moeder en zoon, Ellis van der Laan & Mart de Vries werden de nieuwe clubkampioenen in de gemengd dubbel C poule.

Tijdens de wedstrijdweek hoefde geen enkele wedstrijd verplaatst te worden, ondanks een code geel van het KNMI. Wel moesten enkele wedstrijden even tijdelijk stilgelegd worden na enkele hoosbuien. De groundsman van Tv Oranjewoud, Cor van der Elst, zorgde er voor dat de banen weer snel bespeelbaar waren.

De gehele week werden de deelnemers voorzien van lekker fruit van Wijnstra en hapjes gesponsord door de Zuivelhoeve. Iedere avond waren er weer veel supporters aanwezig op het terras, diverse deelnemers die zelf die avond niet hoefden te spelen kwamen kijken bij de andere wedstrijden, naast niet-spelende leden en familieleden.

Nadat de laatste poulewedstrijden afgerond waren, konden de deelnemers zich opmaken voor de kwart- of halve finales in hun categorie. De kwartfinales werden op woensdag en donderdag gespeeld en op vrijdag alle halve finales en finales. De weergoden waren de deelnemers en de organisatie van het toernooi goed gezind.

Na twee weken strijden was er op vrijdagavond 22 juli een gezellige finaleavond. De gehele avond werden de toeschouwers en de deelnemers voorzien van lekker hapjes.

Om ieder punt werd gestreden tijdens de finales, vele partijen werden niet in twee sets beslist en moest een derde set uitsluitsel geven. Nadat de finalepartijen gespeeld waren was er voor de winnaars naast een mooie wisselbeker en een dinercheque van de Buurman in Heerenveen.

Tv Oranjewoud kan wederom terugkijken op een succesvol toernooi en is inmiddels gestart met de voorbereidingen van het Open Oranjewoud Toernooi (voorheen Oenematoernooi). Vele deelnemers hebben zich al aanmelden voor dit bondstoernooi.