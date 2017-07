Vijf woninginbrekers aangehouden dankzij alerte getuige

Heerenveen – De politie heeft zondagavond vijf personen aangehouden op verdenking van een woninginbraak aan de Montferlandlaan in Heerenveen.

Een alerte getuige had gezien dat de bewoners van de woning waren vertrokken. Korte tijd later zag hij een donkere auto met buitenlands kenteken bij de woning. Uit de auto stapten drie personen die de woning binnendrongen. Hij alarmeerde de politie.

Vijf aanhoudingen

Agenten troffen in de Montferlandlaan een donkerkleurige auto aan met daarin twee personen. Op datzelfde moment kwamen drie personen de woning uit gelopen. Zij probeerden nog te ontkomen, maar konden door verschillende agenten worden gestopt. Bij hen werd een breekijzer aangetroffen. Hierop zijn alle vijf personen aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Amersfoort en vier Colombianen zonder vaste woonplaats; drie mannen (29, 29 en 54 jaar) en een 34-jarige vrouw.

Tenminste twee inbraken

Uit nader onderzoek met onder anderen een politiehond bleek dat de inbrekers bij tenminste twee woningen in de Montferlandlaan zijn binnen geweest. Ook hadden zij nog meer inbrekersgereedschap en een grote hoeveelheid contant geld bij zich. Dat is in beslag genomen. Ook de auto van de verdachten is in beslag genomen voor nader onderzoek. Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen uit de beide woningen.