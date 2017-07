Friesland: 456 succesvolle inbraken in eerste helft 2017

Leeuwarden, 25 juli 2017 – In de eerste zes maanden van 2017 zijn er in Friesland 456 succesvolle inbraken gepleegd. Dit blijkt uit een analyse van nationale politiecijfers, die door Smart Alarm is gedaan. De leverancier van alarmsystemen onderzocht ook gemeentelijke verschillen in Friesland, waaruit blijkt dat de meeste inbraken per inwoner worden gepleegd in de gemeente Leeuwarden.

Inbraken in Friesland

In Friesland waren er in de eerste zes maanden van dit jaar 591 pogingen tot inbraak. Hiervan was 77,2% succesvol voor inbrekers. 135 inbraken werden voorkomen en bleven bij een poging.

Meest inbraken in gemeente Leeuwarden

Op provinciaal niveau in Friesland kwamen in de meeste inbraken voor in de gemeente Leeuwarden. Hier werden namelijk 217 inbraakpogingen gedaan, waarbij inbrekers in 158 gevallen succesvol waren. Met 27 inbraken en 9 inbraakpogingen, is postcodegebied 8921 het zwaarst getroffen in Leeuwarden.

Kijkend naar het aantal inbraken per inwoner, staat de gemeente Leeuwarden ook bovenaan het rijtje. Andere gemeenten met veel inbraken per inwoner zijn Leeuwarderadeel, Menameradiel, Smallingerland en Opsterland.

Hoogste slagingspercentages

De hoogste slagingspercentages van inbrekers werden vastgelegd in de gemeenten Dongeradeel (90,1%), De Friese Meren (90%), Opsterland (85,7%), Heerenveen (85,7%) en Weststellingwerf (85%). In sommige gemeenten was er sprake van een hoger slagingspercentage. Gezien het aantal inbraken in die gemeenten, zijn deze percentages echter niet meegenomen binnen de provinciale analyse.

Een overzicht van alle onderzoeksresultaten, waaronder de inbraakcijfers van alle Friese gemeenten, is de vinden op de onderzoekspagina van Smart Alarm.