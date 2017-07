Heerenveen vol ideeën voor Culturele Hoofdstad 2018

HEERENVEEN: Culturele Hoofdstad leeft in Heerenveen! Bijna vijftig initiatiefnemers hebben bij de gemeente een aanvraag gedaan voor subsidie, die de gemeente speciaal voor LF2018 (Culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân) beschikbaar heeft gesteld. De initiatieven gaan van diverse muziekfestivals tot kunstroutes en van sportieve tochten tot theater op locatie. De diversiteit van de inzendingen is enorm.

Ideeënrijkdom in Heerenveen

Het college is blij verrast. “Wat een ideeënrijkdom. Al deze initiatieven laten zien hoeveel cultuur voor Heerenveners betekent. Niet alleen om te beleven, ook om zelf te creëren.”, aldus wethouder Hans Broekhuizen.

“Zoveel ideeën en initiatieven onderstrepen de mentaliteit in Heerenveen: ondernemend, er voor gaan en in voor iets nieuws”, voegt wethouder Coby van der Laan daar aan toe.

Verschillende budgetten

De gemeente Heerenveen heeft voor het stimuleren van initiatieven in het kader van LF2018 twee subsidiebudgetten beschikbaar gesteld. Voor culturele initiatieven is een bedrag van € 60.000 beschikbaar. Voor initiatieven die bijdragen aan het sportieve, economische en dynamische karakter van de gemeente is € 55.000 gereserveerd.

Meer gevraagd dan beschikbaar

De initiatieven die er nu liggen overschrijden met hun aangevraagde subsidiebedragen het beschikbare bedrag. Op het gebied van cultuur zijn er 33 initiatieven ingediend met een subsidievraag van ruim 2 ton. Voor het duurzaam-economisch subsidiebudget zijn er 15 aanvragen ingediend, met een subsidievraag van bijna 1 ton.

Vervolg

Een interne werkgroep beoordeelt de komende tijd alle verzoeken vanuit verschillende invalshoeken (cultuur, sport, evenementen, communicatie, leefbaarheid, economie en toerisme) en doet een voorstel aan het college welke initiatieven subsidie kunnen krijgen. Alle initiatiefnemers krijgen uiterlijk 15 september bericht of hun aanvraag kan worden gehonoreerd.