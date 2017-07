Knutselmiddag in bibliotheek Heerenveen

Tijdens de zomervakantie organiseert de jeugdafdeling van de bibliotheek Heerenveen aan het Burgemeester Kuperusplein 48 elke week een leuke activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar.

Donderdag 3 augustus staat vanaf 15.00 uur in het teken van “Kom uit die kraan”. De kinderen kunnen dan eerst luisteren naar het verhaal van Bart en daarna kunnen ze zelf aan de slag met het knutselen van een hijskaan.

Bart houdt van de bouwplaats en gaat elke dag kijken naar de grote machines. Als de bouwvakkers aan het eten zijn, besluit hij stiekem in de machines te klimmen om ze uit te proberen. Hij tilt zelfs een politieauto met de hijskraan de lucht in! Komt dit wel goed?

Deze middag rond Bart en de hijskraan duurt ongeveer een uur. Deelname kost 2 euro en aanmelden is gewenst. Kaartjes zijn te koop via de website www.bibliotheekheerenveen.nl en bij de servicebalie in de bibliotheek.