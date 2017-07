Present Heerenveen ontvangt € 2000,- subsidie van het Oranje Fonds

HEERENVEEN – Stichting Present Heerenveen heeft 2000 euro subsidie ontvangen van het Oranje Fonds. Met het bedrag kan Present de begeleiding verbeteren van statushouders die zich bij de stichting hebben aangemeld als vrijwilliger.

‘De laatste jaren werken wij steeds meer samen met nieuwe Nederlanders,’ vertelt Marijke de Vries, coördinator bij Stichting Present Heerenveen. ‘We merken dat onze manier van werken voor hen niet altijd even goed werkt, door bijvoorbeeld de taalbarrière. Met deze bijdrage van het Oranje Fonds kunnen we de begeleiding verbeteren. We vinden het prachtig dat zij zich in Nederland willen inzetten voor een ander. Juist daarom willen we ze op een goede manier kunnen begeleiden.’

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.

Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.