sc Heerenveen versterkt zich met Denzel Dumfries. De Friese club bereikte vandaag overeenstemming met de verdediger en Sparta Rotterdam over de overgang naar Friesland. De 21-jarige Dumfries ondergaat donderdag nog een medische keuring en tekent daarna, bij een positieve keuring, een contract voor vier seizoenen.

Dumfries werd op 18 april 1996 geboren in Rotterdam en stond sinds 2014 onder contract bij Sparta Rotterdam. In 2015 maakte hij zijn profdebuut in de Jupiler League en één seizoen later volgde een kampioenschap met Sparta Rotterdam. In datzelfde seizoen werd Dumfries uitgeroepen tot grootste talent van de Jupiler League. Afgelopen seizoen kwam de verdediger 31 keer in actie in de Eredivisie en bereikte hij de halve finale van de KNVB Beker.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij dat sc Heerenveen erin geslaagd is Dumfries naar Friesland te halen. “Het is mooi dat we na Warner Hahn en Daniel Høegh nu ook Denzel kunnen toevoegen aan onze selectie. We wilden er graag een kopsterke vleugelverdediger met een winnaarsmentaliteit en voetballend vermogen bij. Behalve zijn verdedigende kwaliteiten zorgt hij ook voor aanvallende impulsen.”