Alerte dorpsbewoner voorkomt woninginbraak

De dorpsbewoner zag een voor hem onbekende man lopen in een achtertuin bij een woning. Deze man droeg een shirt en een pet van een postbezorgingsbedrijf. De dorpsbewoner vertrouwde dit niet en hij sprak de ‘bezorger’ aan. Die maakte zich vervolgens uit de voeten en vertrok in een auto.

Direct werd de politie via 112 gewaarschuwd. Daarbij werd een goed signalement van de man doorgegeven. Ook het kenteken en het merk van de auto werd doorgegeven. Net buiten het dorp zagen agenten de auto rijden. De bestuurder kreeg een stopteken. De 34-jarige Utrechter werd aangesproken. Hij had inmiddels een vest over het shirt van het postbedrijf getrokken. De man bleek niet bij een postbedrijf te werken en hij kon ook geen goede verklaring geven over zijn aanwezigheid in Elahuizen. Reden om de 34-jarige aan te houden op verdenking van poging tot inbraak. Ook zijn auto werd in beslag genomen.

De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.