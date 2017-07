Reuze ijsco gaat vanavond de lucht in bij ballonfeesten Joure

JOURE: Met de tropische temperaturen van vandaag kwam het nieuws van nog een deelnemende special shape als geroepen. Op de valreep is het deelnemersveld uitgebreid met de verkoelende reuze IJsco. Deze lekkernij is de oudste special shape van de wereld.

De ballon met het kenteken PH-IJS werd gemaakt in 1978 en is inmiddels dus bijna 40 jaar oud. Hij is eigendom geweest van de gerenommeerde ballonvaarder Hans Zoet, die menigmaal deelnam aan de Friese Ballonfeesten en in 2012 overleed. Tijdens de Friese Ballonfeesten is Pieter Kooistra de piloot.

