Ballonfeesten Joure beleef je samen!

JOURE: Donderdagavond was de tweede avond van het grootste internationale ballonfestival van Nederland in Joure. Na twee keer een briefing stonden de seinen op groen en mochten de piloten hun ballon in gereedheid brengen.

Het was goed weer om met een luchtballon het luchtruim te kiezen. Even na acht uur gingen dan ook de eerste ballonnen de lucht in. De luchtballonnen gingen vanavond richting Heerenveen/Gorredijk.

De Friese Ballonfeesten zijn een uniek evenement, dat als een magneet jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 nationale en internationale bezoekers trekt. Daarmee staat het grootse ballonevenement al jaren in de top van de vaderlandse evenementenagenda’s. De Friese Ballonfeesten kregen van het publiek onlangs het predikaat Beste Uitje 2017 in Friesland.

Het publiek heeft iedere avond een prachtig uitzicht op een Nutsbaan vol met heteluchtballonnen. Vijf avonden zullen er maximaal 35 van deze eivormige luchtvaartuigen in allerlei kleuren en maten opstijgen.

Onder hen zijn ook een aantal speciale vormen, zoals een enorme racemotor, een reusachtige Hollandse molen, een UFO, het vrolijke groene mannetje Buddy en het Belgische Pilootje Tolfi.

©Foto Flitsnieuws.nl