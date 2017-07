Eerbetoon aan Cornelia de Jong, een markante vrouw

JUBBEGA: In verband met de opening van de Fryske Tsjerkepaed Route wordt op 5 augustus om 14.00 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden in het ,,Tsjerkje fan Skuorregea” aan de Kerklaan 3 te Jubbega, ter nagedachtenis aan Cornelia de Jong. Deze markante vrouw was in de dorpsgemeenschap van Jubbega en Hoornsterzwaag beter bekend als ‘Tante Kee’. Als jonge vrouw zag zij de nood in een armoedige regio in de toenmalige gemeente Schoterland aan het begin van de 20e eeuw. Op deze middag wordt een boekje gepresenteerd over Tante Kee, samengesteld door het Dokumintaasjesintrum JHS.

Sociaal bewogen, geïnspireerd door haar idool Domela Nieuwenhuis, maar met oog voor haar persoonlijke mogelijkheden, volgde ze in Amsterdam in het Diaconessenziekenhuis een opleiding tot verpleegster.

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft haar carrière een andere wending gegeven. Ze was al enige jaren bevriend met een ex-patiënte, Johanna Maria Barens, veelal Miep genoemd. Haar achternaam was in de persoonsregistratie van Amsterdam door Duitse invloeden van een opvallend vraagteken voorzien. In 1942 vonden in onze hoofdstad de eerste grote razzia’s plaats.

Tante Kee kon in haar geboortedorp Hoornsterzwaag een huisje huren en besloot met haar vriendin en een joods meisje van 7 jaar en twee jongens van 10 jaar naar Friesland te vertrekken. Voorlopig voor zes weken, zo werd aan de kinderen verteld. Het lot besliste dat dit vele jaren zouden worden.

Door nood gedreven kwamen er nog twee meisjes bij. Ze nam dus de zorg voor een chronisch zieke vriendin en vijf kinderen voor haar rekening. Na de oorlog konden vier kinderen met hun ouders herenigd worden. Het joodse meisje werd in 1948 door de rechtbank officieel als pleegdochter toegewezen aan Kee en Miep. Deze gebeurtenis is het meest aangrijpende onderdeel in het leven van tante Cornelia de Jong geworden. (Voor die tijd ook heel bijzonder natuurlijk, de toewijzing aan twee samenwonende dames)

Na die moeilijke jaren bleef tante Kee in haar geboorteregio wonen en na het overlijden van haar levenspartner( 1984) heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het behoud van haar lievelingskerkje van Schurega, waar ze samen met haar vriendin ook ligt begraven. In 1978 kregen Cornlia de Jong en Johanna Maria Barens door de staat Israël de onderscheiding Vad Yashem toegewezen.

Op 20 Januari 1986 overleed ‘Tante Kee’, een markante vrouw.