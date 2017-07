WOLVEGA: Donderdagmorgen zijn in een bedrijfspand aan de Magnesiumweg 500 hennepplanten aangetroffen. De hennepplanten zijn daarna allemaal vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf. Ook de inboedel van de hennepplantage is vernietigd. Er werden geen personen aangetroffen in het pand. De politie onderzoekt de zaak verder.

De politie had een zogenaamde “rooidag”. Op diverse locaties is donderdagmorgen een bezoek gebracht door de politie. Ook in Heerenveen werden een aantal locaties bezocht.