Politie zoekt specifieke getuige in onderzoek ongeval Waskemeer

Waskemeer – Het onderzoek naar het ongeval in Waskemeer afgelopen zondag 23 juli loopt nog. De oorzaak waardoor de auto in het water is gereden is nog niet bekend. De politie is op zoek naar een specifieke getuige. Uit verklaringen van omwonenden blijkt dat een man mogelijk getuige is geweest van het ongeval aan de Compagnonsweg waarbij een auto in het water reed. Hierbij waren zes mensen betrokken. Alle zes werden naar het ziekenhuis gebracht, vier van hen moesten blijven.

Signalement De mogelijke getuige klopte na het ongeval bij een van de omwonenden aan en vroeg om een tractor om de auto uit het water te trekken. Volgens de omwonenden had de man gezegd dat hij had gezien dat de auto het water was ingereden. De man zou ongeveer 50 jaar zijn en 1.80 mtr. Hij had een blanke huidskleur, donkerblond golvend haar. Hij droeg een driekwart grijze jas en een broek in dezelfde kleur. Hij sprak vermoedelijk de Friese taal. Hij fietste mogelijk op een (leger)groene damesfiets. Contact Bent u de getuige die hierboven door de omwonenden wordt omschreven en heeft u nog niet met de politie gesproken? Wij willen graag in contact komen met u. U kunt bellen via 0900-8844.