Schade na botsing met heteluchtballon

JOURE: De 32e editie van de Friese Ballonfeesten is woensdag van start gegaan. Voorzitter Wiebe Jelsma en burgemeester Fred Veenstra openden het jaarlijkse feest op de Nutsbaan in Joure.

De tribunes zaten vol en het publiek genoot van alle activiteiten op het veld. Rond half acht gingen dan ook de eerste luchtballonnen de lucht in.

Bijna alle ballonnen kozen het luchtruim. De motorrijder, de molen en de UFO konden rekenen op luid applaus. Die laatste kwam in botsing met een andere heteluchtballon. Deze onfortuinlijke botsing moest de ‘gewone’ ballon bekopen met een groot gat in het doek. Voor deze piloot was het daarom einde ballonfeesten 2017.

©Foto Flitsnieuws.nl