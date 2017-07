Arrestatieteam houdt verwarde man aan in zijn woning

De man gaf aan dat er gevaarlijke stoffen in zijn woning aanwezig waren. Uit oogpunt van veiligheid heeft de politie meerdere woningen ontruimd. Een onderhandelaar van de politie is ingezet om contact te maken met de verwarde man. Het doel was om de bewoner te overreden naar buiten te gaan.

Onderhandelaars worden ingezet om levensbedreigende situaties zo geweldloos mogelijk op te lossen. Toen de man niets van zich liet horen, is het arrestatieteam ingezet. Zij hebben de man in de woning aangehouden. De verdachte bleek niet aanspreekbaar en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

In de woning is onderzoek gedaan door explosievenverkenners. Er zijn geen gevaarlijke stoffen in de woning aangetroffen

Foto Henk Stoelwinder