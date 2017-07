Voedselbank Heerenveen ontvangt cheque voor zonwering van Odd Fellowserenveen

HEERENVEEN: De Voedselbank Heerenveen is vorig jaar verhuisd naar een voormalige garage aan de Schans te Heerenveen. Dit pand is mooi ruim en licht. Maar door de aanwezige lichtkoepels wordt het wel erg snel warm binnen. Vooral de diepvrieskisten die in de ruimtes staan hebben veel last van de warmte met als gevolg dat zaken minder lang bewaard kunnen worden.

Het bedrag zal dan ook worden gebruikt voor een aanbetaling op zonwering voor de koepels. Deze zonwering zorgt ervoor dat de koelingen beter werken. Een duurzame en zeer nuttige investering dus! De afgelopen maanden hebben leden van de Odd Fellows houdbare voedingsmiddelen ingezameld.

Onlangs hebben Riet Prins en Johannes Jonkman vanuit Commissie Maatschappelijke Activiteiten de zaken deze overhandigd aan Sjoerd Talsma, voorzitter van Stichting Voedselbank Heerenveen. Ook is door Riet een cheque overhandigd met een waarde van €250,- bedoeld voor de zonwering op de koepels. De heer Talsma gaf Riet Prins en Johannes Jonkman kleine rondleiding gegeven en hierbij uitgelegd dat de “THT”-datum (Tenminste Houdbaar Tot) op veel artikelen ervoor zorgt dat veel mensen de spullen niet meer willen gebruiken, terwijl ze nog prima kunnen worden gebruikt! Dit soort producten worden door de Voedselbank nog dankbaar verstrekt.

De heer Talsma heeft de Odd Fellows uitgebreid bedankt voor de donaties en prees ook de kwaliteit van de ingezamelde spullen. Vooral de ingebrachte shampoo, zeep, tandpasta en verzorgingsartikelen komen volgens hem redelijk weinig binnen terwijl deze spullen wel hard nodig zijn! Ook “luxe” zaken als koffie, koekjes, nootjes en andere versnaperingen vormen een welkome aanvulling op het anders zo schaarse assortiment.