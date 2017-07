Dakbrand bij kantine van Heerenveense Boys

HEERENVEEN: Zaterdagmorgen rond 11.50 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand bij de Heerenveense Boys in Heerenveen. Bij aankomst van de eerste bluswagen was de brand al uitslaand. Een minuut na melding werd er al een middelbrand gegeven, de zwarte rook was toen al zichtbaar.

Op het dak van het clubgebouw/kantine stond een stuk dakleer in brand. Tijdens de werkzaamheden vatte het dakleer/bitumen vlam. De brandweer van Heerenveen was zeer snel ter plaatse en kon door deze snelle middelbrand inzet erger voorkomen. De brandweer kwam met twee autospuiten, hoogwerker en een watervoorzieningsbak ter plaatse.

Nadat de vlammen waren gedoofd werd er een gat gezaagd in het dak om eventuele brandhaarden te lokaliseren. Leden en bestuur van de voetbalclub kwamen naar de locatie om zich op de hoogte te stellen. Ook loco burgemeester Coby van der Laan, namens gemeente Heerenveen, kwam poolshoogte nemen.

Alle lof was er voor de Heerenveense brandweer die binnen een aantal minuten (ook tijdens de vakantieperiode) met twee tankautospuiten ter plaatse was. Door deze snelle inzet kon erger worden voorkomen en kon een groot gedeelte van het clubgebouw worden behouden.

©Foto Flitsnieuws.nl