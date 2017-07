Kinderwoud Camping aan de Binnenweg in Heerenveen

HEERENVEEN :Gedurende de zomervakantie werkt Kinderwoud Kinderopvang met het thema ‘Er op uit!’. Alle locaties gaan vooral buiten veel beleven en ontdekken met de kinderen.

Elke week heeft een subthema, variërend van een strandweek en een culinair drama, tot survival, safari en vakantieverhalen. De tweede week van de zomervakantie staat in Heerenveen in het teken van kamperen. Op het grote grasveld naast Pro Rege aan de Binnenweg wordt een heuse Kinderwoud Camping opgebouwd, waar de kinderen van alle Kinderwoud BSO locaties in Heerenveen een week lang campingactiviteiten gaan doen en op excursie gaan. Zelfs een bonte middag zal niet ontbreken. Alle leuke dingen van kamperen trekken voorbij, maar slapen doen de kinderen lekker thuis!



De Kinderwoud BSO-locaties in Opsterland gingen Heerenveen voor. Zij hebben in de eerste week van de zomervakantie een succesvolle Kinderwoud Camping georganiseerd bij De Koppenjan in Jubbega.

Thematisch werken

Kinderwoud werkt het hele jaar met diverse thema’s. Bij het aanbieden van het gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteitenaanbod komen alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod;het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Alhet goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

Over Kinderwoud

Kinderwoud Kinderopvang is een stichting met ruim 45 jaar ervaring in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Friesland en biedt opvang in de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Súdwest Fryslân. Met circa 60 locaties en gastouderopvang in Noord Nederland is Kinderwoud een toonaangevende organisatie binnen de kinderopvang. Kinderwoud staat voor flexibiliteit, betrouwbaarheid, professionaliteit en pedagogische kwaliteit. Met deze waarden in combinatie met eerlijke communicatie en de expertise van de medewerkers maakt Kinderwoud samen met de kinderen van ‘Elke dag een mooie dag!’.