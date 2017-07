Succesvolle spinazieactie van De Streekboer

FRYSLAN: Tuinder Krispijn van den Dries heeft niet vaak zulke mooie bladspinazie gezien. Vrijdag werd de vers geoogste spinazie vanwege te groot blad en stengel toch afgekeurd en teruggestuurd.  De Streekboer ging dan ook direct van start mee een grote actie om deze tuinder te helpen.

Er werd een actie op touw gezet waarbij de 900 kilo spinazie gratis opgehaald kon worden bij de Welkoop o.a. in Heerenveen.

Zaterdagmorgen stonden de kisten met spinazie opgestapeld in de winkel van Welkoop aan de Haskeruitgang. De mensen stonden in de rij om de boer te helpen met zijn spinazie. Een eigen bijdrage was welkom en iedereen deed dan ook een duit in het “zakje”.

Binnen twee uur was de 900 kilo spinazie aan de man gebracht. Boer Krispijn kreeg een bedrag van 1000 euro van de vrijwillige bijdrages.

