Veel belangstelling voor de inloopballon in Joure

JOURE: Zaterdag, de vierde dag van de ballonfeesten, werd na een briefing al snel duidelijk dat niet alle luchtballonnen vanavond de lucht in zouden gaan. Rond 18.45 uur werden de luchtballonnen klaar gelegd op het veld en gingen kort daarna tien luchtballonnen de lucht in.

Helaas het moest eerder dan gepland en niet alle ballonnen konden door de weersvoorspellingen het luchtruim kiezen.

Op de zaterdag was het een drukte op het terrein. Na de start van de ballonnen was het mogelijk voor de kinderen om een inloopballon binnen te stappen. En uiteraard was dit een mooie kans, zowel voor jong en oud, om een luchtballon van binnen te mogen bekijken en te betreden.

De Friese Ballonfeesten zijn een uniek evenement, dat als een magneet jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 nationale en internationale bezoekers trekt. Daarmee staat het grootse ballonevenement al jaren in de top van de vaderlandse evenementenagenda’s. De Friese Ballonfeesten kregen van het publiek onlangs het predicaat Beste Uitje 2017 in Friesland.

Het publiek heeft iedere avond een prachtig uitzicht op een Nutsbaan vol met heteluchtballonnen. Vijf avonden zullen er maximaal 35 van deze eivormige luchtvaartuigen in allerlei kleuren en maten opstijgen.

Onder hen zijn ook een aantal speciale vormen, zoals een enorme racemotor, een reusachtige Hollandse molen, een UFO, het vrolijke groene mannetje Buddy en het Belgische Pilootje Tolfi. http://www.ballonfeesten.nl/

©Foto Flitsnieuws.nl