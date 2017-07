Verdachten aangehouden nadat bewoner online ‘live’ inbraak ziet

Leeuwarden – Dankzij een alarmsysteem met beveiligingscamera’s zijn zaterdagnacht in Leeuwarden twee woninginbrekers op heterdaad aangehouden. De bewoner was niet thuis toen hij via zijn mobiele telefoon een waarschuwing kreeg dat de camera’s in zijn woning iets verdachts hadden waargenomen. Doordat de man direct 112 belde, betrapten agenten het duo tijdens hun daad.

Pushbericht na inbraak

De inwoner van Leeuwarden was elders in het land toen hij een zogenaamd pushbericht (bericht dat zichtbaar is in het scherm) op zijn mobiele telefoon kreeg. De gedupeerde keek daarna ‘live’ via de beveiligingscamera’s die hij kon bekijken met zijn smartphone in zijn eigen woning. Hij zag twee onbekende mannen in zijn huis lopen en waarschuwde direct de politie.

De meldkamer stuurde enkele politie-eenheden naar de woning in het noorden van Leeuwarden. Bij aankomst van de politie wilden de twee verdachten net vertrekken. Bij het zien van de agenten probeerden beide mannen te vluchten, maar dat mislukte. In de rugtas van een van hen zaten diverse sieraden, een laptop en inbrekersgereedschappen. De spullen zijn in beslag genomen. Het duo (32 en 33 jaar), afkomstig uit Leeuwarden, is ingesloten.

Laat woning er bewoond uitzien

Inbrekers hebben het in de vakantieperiode regelmatig voorzien op woningen waarvan de bewoners met vakantie zijn. Veel inbrekers willen rondom en tijdens een inbraak ongezien blijven. Hoe meer moeite men moet doen om binnen te komen, hoe kleiner de kans is dat er wordt ingebroken. Zorg er daarom voor dat de woning er bewoond uitziet. Dat kan door automatische verlichting aan de buitenkant van de woning in combinatie met verlichting met tijdschakelaar in de woning. Uiteraard is degelijk hang- en sluitwerk een must. Wees er ook alert op dat containers of ladders niet gebruikt kunnen worden om via een bovenverdieping binnen te komen. Informeer daarnaast ook buren en vraag of ze een extra oogje in het zeil willen houden. Kijk op de website van de politie voor meer tips.

Databank ‘Camera in beeld’

Naast bovenstaande maatregelen is het ook mogelijk om een alarmsysteem met bijvoorbeeld beveiligingscamera’s in te schakelen. Deze camera’s kunnen nuttig zijn voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. De politie maakt vaak gebruik van camerabeelden om misdaden op te lossen. Omdat steeds vaker ook particulieren gebruik maken van beveiligingscamera’s, wil de politie graag weten waar deze zijn geïnstalleerd en wat zij ‘zien’. Deze gegevens plaats de politie in een databank, genaamd ‘Camera in beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad camera’s zijn. Camera’s met mogelijk beelden van een dader.