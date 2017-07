5 woningen aan het Breedpad te Heerenveen te huur

HEERENVEEN: In maart 2017 is Aannemingsbedrijf Kuin B.V. gestart met de bouw van 5 woningen aan het Breedpad te Heerenveen. Hier komen 4 eengezinswoningen en 1 vrijstaande woning. De vrijstaande woning zal verkocht worden als de bouw gereed is. De 4 ruime eengezinswoningen zullen worden verhuurd. De woningen hebben een mooie uitstraling en passen qua bouwstijl mooi in de omgeving. De woningen worden in januari 2018 opgeleverd.

De verhuur wordt geregeld door Kuin Vastgoedbeleggingen B.V. De woningen worden verhuurd met een huurprijs vanaf € 850,00 per maand. Heeft u interesse? verhuur@kuinbv.nl of 06-35112274.