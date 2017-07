Automobilist omgekomen bij ernstig ongeval Werpsterhoek

WIRDUM – Maandagmorgen is een 25-jarige automobilist uit Leeuwarden om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de N31.

De man reed in een auto komende vanaf Marsum over “de haak” (N31) richting Drachten en botste door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail. Zijn auto belandde onder het verkeersplein naast de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen en brandde volledig uit. Hulpverleners rukten massaal uit, ook het MMT kwam per helikopter ter plaatse en landde op de weg. De brandweer van Leeuwarden heeft het brandende wrak geblust.

Door de vele brokstukken op twee rijbanen, het politieonderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval en de berging van het wrak zijn twee rijbanen langere tijd afgesloten. Autoverkeer moet een andere route kiezen. Het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd, passagiers werden tussen Leeuwarden en Grou met bussen vervoerd. Om zeven uur werden de spoorlijnen weer vrijgegeven door Prorail.

©Foto ditisfryslan.nl