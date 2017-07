Speciale VIP gast bij laatste ballondag Joure

JOURE: Zondagavond was er een speciale VIP-gast op de Ballonfeesten in Joure. Marjan Bos-Dijkstra uit Witmarsum die eerder in de week een mooie foto maakte van de ballon ‘Er gaat niets boven Groningen’ met daarboven de Friesland Ballon was de VIP voor deze avond.

,,Echt wel Friesland boppe!”, schreef ze erbij toen ze de foto donderdag op Facebook plaatste. Marjan werd op de slotavond van de Ballonfeesten geïnterviewd op de Nutsbaan. De foto is vele malen gedeeld via de sociale media. Vele likes, hartjes en reacties kwamen op de foto.

©Foto Flitsnieuws.nl