De meeste Friezen zijn zuinig op het gehoor

FRYSLAN: De resultaten van het panelonderzoek ‘zuinig op je gehoor’ van GGD Fryslân zijn bekend. Bijna 800 panelleden van 12 jaar en ouder hebben onlangs de online vragenlijst over gehoorbescherming en -beschadiging ingevuld. De panelleden geven gemiddeld het cijfer 8 voor hun gehoor en beschermen het wanneer nodig.

Gehoorschade

Goed kunnen horen lijkt vanzelfsprekend. Maar gehoor is juist heel kwetsbaar en kan snel beschadigen door te harde geluiden. Een piep in je oren na het luisteren van muziek of door andere harde geluiden is een teken van gehoorschade. Uit het panelonderzoek blijkt dat 62% van de panelleden soms, vaak, of altijd een piep hoort na het uitgaan. Daarom is het goed om te weten in welke situaties je risico loopt op gehoorbeschadiging.

Preventie

Je kunt zelf veel aan gehoorbescherming doen. Ruim 81% van de panelleden doet dit ook. De meesten doen dit soms of vaak en ongeveer een op de tien panelleden doet dit altijd. Een op de vijf panelleden beschermt nooit zijn of haar gehoor. De meest genoemde maatregelen zijn: afstand houden tot speakers en geluidsboxen, gehoorbescherming bij het klussen en een volumebegrenzer op de muziekspeler of smartphone. Daarnaast kunnen mensen gehoorbeschadiging voorkomen door een goede koptelefoon te gebruiken en oordopjes bij het uitgaan. Onlangs was in het nieuws dat steeds meer mensen oordopjes gebruiken. Dat is een goede ontwikkeling volgens de Nationale Hoorstichting en de GGD.

Over het GGD-Panel

Het panel van GGD Fryslân bestaat uit inwoners van de provincie Fryslân. Zij beantwoorden gemiddeld één keer per twee maanden online een aantal korte vragen. Invullen duurt niet langer dan vijf minuten per keer. De vragen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen, van veiligheid in de buurt tot gezonde voeding. De uitslagen worden gepresenteerd op de website, Facebook en Twitter. Ook meedoen, aanmelden kan op de website van GGD Fryslân

