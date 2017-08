sc Heerenveen contracteert verdediger Lucas Woudenberg

sc Heerenveen heeft met Lucas Woudenberg en Feyenoord overeenstemming bereikt over de overgang van de linkervleugelverdediger naar Friesland. Woudenberg (23) tekent in Heerenveen een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij is in navolging van Warner Hahn, Daniel Høegh en Denzel Dumfries de vierde defensieve versterking voor de Friezen.

Woudenberg werd op 25 april 1994 geboren in Woerden. De verdediger kwam in de jeugd uit voor VV Zwammerdam, waar hij werd gescout door Feyenoord. Woudenberg tekende op 1 juli 2011 een contract bij de Rotterdamse club en werd toegevoegd aan de selectie van Feyenoord O17. Op Sportpark Varkenoord ontwikkelde hij zich snel en werd hij kampioen van Nederland met Feyenoord O19. Ook werd hij meermaals opgeroepen voor Oranje O19, O20 en O21.

In het seizoen 2013/2014 werd de verdediger verhuurd aan Excelsior, hier kwam hij tot 37 officiële wedstrijden en twee assists. Woudenberg keerde na één seizoen terug bij Feyenoord en kwam in het seizoen 2014/2015 veertien keer in actie voor Jong Feyenoord. Daarnaast debuteerde de verdediger in dat seizoen in de Eredivisie en de Europa League. In het seizoen 2015/2016 begon Woudenberg in Jong Feyenoord, na twee wedstrijden vertrok hij echter op huurbasis naar N.E.C. Nijmegen. Drie dagen na de contractondertekening debuteerde hij al bij N.E.C, in het met 0-1 gewonnen duel tegen Willem II. In Nijmegen deed Woudenberg veel ervaring op door 33 officiële wedstrijden (Eredivisie en KNVB Beker), een goal en drie assists op zijn naam te zetten. Vorig seizoen werd de verdediger door trainer Giovanni van Bronckhorst bij de eerste selectie gehouden, mocht hij elf keer in actie komen en werd hij met Feyenoord kampioen van Nederland.

Technisch manager Gerry Hamstra: “We zijn blij dat we met de komst van Lucas een extra verdediger aan de selectie kunnen toevoegen. We halen met hem een goede Nederlandse verdediger in huis, die prima bij onze speelwijze past. Hij heeft een goede opleiding bij Feyenoord genoten en daarnaast ook bij Excelsior en N.E.C. veel ervaring opgedaan.’’