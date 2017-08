Taxicentrale Heerenveen op stap met WMO-pashouders

HEERENVEEN – WMO-pashouders die aangesloten zijn bij Taxicentrale Heerenveen kregen woensdag een volledig verzorgde rondvaart aangeboden in het pittoreske Giethoorn.

Na een korte busreis stapten vele pashouders in de rondvaartboot voor een anderhalf uur durende boottocht.

Sinds 12 augustus 2016 kunnen WMO-pashouders kiezen uit een zevental vervoerders voor hun taxiritten en worden niet langer verplicht om te reizen met de door de gemeente aangewezen vervoerder Taxi Witteveen.

Taxicentrale Heerenveen is één van de zeven aanbieders en nam vandaag een deel van de pashouders mee. Directeur Menno Koster stapte zelf ook aan boord en genoot zienderogen. “Dit is heerlijk, het weer is fantastisch en je ziet de mensen genieten. Daar doe je het allemaal voor.” Het was voor het eerst dat Koster met zijn taxibedrijf aan dergelijk uitje organiseerde. “Bij Taxicentrale Heerenveen hebben we klantvriendelijkheid en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. De klanten zijn belangrijk voor ons en de service staat voorop. We willen graag iets extra doen en dat doen we nu met dit dagje uit naar Giethoorn. Ieder jaar willen wij een uitje organiseren voor onze pashouders van de WMO.

Na de boottocht genoten de WMO-Pashouders van een kop koffie met gebak om vervolgens weer huiswaarts te keren.