Univé Nes overhandigt cheque aan KNRM Ameland

AMELAND: De burgemeester van Ameland, tevens voorzitter van de KNRM commissie Ameland, heeft gisteren namens de KNRM een cheque overhandigd gekregen van Univé Nes. De cheque heeft een waarde van 1050 euro.

Alle kantoren van Univé Dichtbij, de onderlinge waar Univé Nes bij hoort, hebben zich het afgelopen jaar ingezet voor diverse goede doelen. Bij interne campagnes werden doelstellingen vastgesteld, die bij het behalen ervan 225,- opleverden.

Het team van Nes is daarnaast mee geweest op oefening met de KNRM, waarbij een spectaculair promotiefilmpje is gemaakt. Dit filmpje heeft ervoor gezorgd dat er flink gestemd is door alle medewerkers van Univé Dichtbij. Elke stem leverde daarmee nog 50 euro op.

©Fotos Jantina Scheltema