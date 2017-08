Zaterdag 9 september zomers festival in Jubbega

JUBBEGA: Samen met duizenden bezoekers vieren de inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag op zaterdag middag 9 september in subtropische sferen het eind van de zomer. Bezoekers aan dit festival worden uitgenodigd om in zomerse kledij, dames in Hula rok met teenslippers en heren in een hawai blouse, te genieten van zomerse muziek en tropische hapjes en drankjes van de diverse Foodtrucks en vele andere activiteiten met show, muziek, spel, workshops en theatervoorstellingen. Zoals Glow in the Dark, Silent Disco en een optredens van Afslag Sneek. Gelijktijdig is er in de Sonnema tent een singer/songer contest waar met diverse bands en of soloartiesten.

Aan dit zomerse festival wordt daarnaast meegewerkt door Salsae Romboka Dancing uit Heerenveen, Dansen in Friesland, De Zeepbellentuin en de Tropical Troubadours. Op het Nei Simmer Festival zijn er tevens diverse workshops/demonstraties van o.a. Henna Demo en Turbo Touw Tornado. Bij deze laatste attrachte worden de bezoekers meegenomen worden in de turbulentie van een geautomatiseerd draaiend meerpersoons sprinttouw waar ieder moment ingesprongen kan worden. Voor sommigen wordt de attractie omschreven als een vreemde opzwepende kermisattractie, anderen zien het als de perfecte warming-up om in de feeststemming te komen voor het avond programma met o.a. optredens van Pappa Di Grazi, Jannes en Vangrail die het zaterdagprogramma van het Expansiefestival, dat op dezelfde locatie wordt gehouden, invullen. www.expansiejubbega.nl