Deze zomer een compleet andere beleving ondergaan – GO FRIESLAND STYLE!

Leeuwarden: Vogelspotter of fashionista, vakantieliefje of juist op honeymoon, bijzonder overnachten of zeilen bij windkracht 14 – wie echt wat wil beleven doet het deze zomer Friesland style!

Om de diversiteit van onze eigenzinnige provincie Friesland te benadrukken bij de niet-Friese toerist, start Merk Fryslân woensdag 2 augustus een kleurrijke zomercampagne vol Friese fratsen, met de nieuwe profilering: Friesland style. In Friesland is alles namelijk nèt even anders. Wat gemoedelijker, wat eigenzinniger, wat langzamer misschien, maar ook wat ‘vrijer’… Al die kleine ‘net-andersen’ bij elkaar opgeteld maken Friesland tot een compleet andere beleving.

Met krachtige foto’s wordt Friesland op een opvallende, stijlvolle en humoristische manier in beeld gebracht. Een dagje wellness beleef je in de modder van het Wad, cityhoppen doe je per kajak en het strand is de perfecte kinderopvang als je de kids gewoon even ingraaft. Wie deze zomer zelf #Frieslandstyle gaat en een foto deelt via social media kan gave prijzen winnen.

Beleef het zelf!

Deze zomer valt er in de provincie weer van alles te beleven. Denk aan de Sneekweek (5-10 augustus), het traditionele en spannende Skûtsjesilen (5-18 augustus), het Brommelsfestijn (26-27 augustus), Visserijdagen in Harlingen (30 augustus-2 september), de Admiraliteitsdagen in Dokkum (7-10 september) en nog veel meer. We nodigen de niet-Friezen uit om de Friezen te leren kennen en te laten zien hoe gastvrij en zelfs best vriendelijk wij zijn. Zij het een tikje eigenzinnig, maar dat noemen wij dus Friesland style.

Deel het!

De Friesland Style-campagne is net zo divers als de boodschap. Een deel van de advertenties verschijnt online, een deel larger than life in abri’s op Schiphol en in de Randstad. Ook in Friesland zelf is de campagne volop in beweging en biedt de mogelijkheid om zelf de advertentie in te stappen. Een levensgroot campagnebeeld – waar alle Friesland lovers hun hoofd in kunnen steken voor een persoonlijke foto #Frieslandstyle – staat op tal van evenementen. Daarnaast is er een fototeam op pad om zomerse Friesland Style-foto’s te maken. Wie zijn of haar kiek deelt op social media met #FrieslandStyle maakt kans op het winnen van een polaroidcamera, een drone of een cursus kiten in Workum.

Leeuwarden- Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa 2018

Heel 2018 is Leeuwarden-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. Een jaar waarin de Friezen trots hun kop boven het maaiveld utsteken om zich aan de wereld te laten zien. Dat doen ze door middel van 60 grootse events, routes, festivals, exposities en experimenten, aangevuld met honderden mienskipsinitiatieven.