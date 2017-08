Kameleondorp decor voor TV-serie

TERHERNE Het watersportdorp Terherne is het toneel van een nieuwe televisieserie over de Kameleon naar de boeken van schrijver Hotze de Roos. De KRO-NCRV neemt deze zomer twaalf afleveringen op. Van woensdag 2 augustus tot en met de eerste week van oktober worden afleveringen gedraaid. De uitzendingen staan gepland in het voorjaar van 2018.

Het Kameleondorp staat vanwege de opnames op zijn kop. Directeur van het Kameleondorp Nop de Graaf moest wel wat dingen aanpassen. Zo is er op verzoek een ophaalbrug gebouwd. De fantasiewereld wordt nu direct verbonden met de achterliggende buurt. Het mechanisme van de brug draait op een auto velg. De hendel is een trapper van een fiets. En het is een brug met handrem. ‘Je moet creatief zijn’, zegt De Graaf.

De tweeling Hielke en Sietse spelen aan de overkant. De jongens verschillen in het echte leven niet veel van de verhalen. De boefjes springen zonder vrees in de sloot om te gaan zwemmen. Een handdoek hebben ze niet nodig. ‘Het droogt wel weer’. De ophaalbrug bekijken ze met oprechte interesse. ‘Vet hoor’, zegt Hielke of Sietze. De twee jongens zijn lastig uit elkaar te houden. Bij het Kameleondorp in Terherne hebben zich meer dan honderd tweelingen gemeld om de beroemde broers Hielke en Sietse Klinkhamer te spelen. Steven de Jong neemt de rol van vader Klinkhamer op zich.

Een crew van 30 tot 35 man werkt aan de productie. De cast bestaat uit vijf personen per dag. In de huiskamer van de familie Klinkhamer is het kantoor van Bennie de Jong verrezen: een bijzondere locatie want de ruimte is geluiddicht. ‘Vroeger was dit de opnamestudio van De Kast’, zegt De Graaf. Bennie is medeverantwoordelijk voor de productie. ‘Het is een zomers verhaal’, zegt hij. ‘We kunnen niet draaien als de blaadjes van de bomen vallen. We zijn echt gebonden aan deze periode’. Veel van de serie wordt opgenomen in het Woudagemaal in Lemmer. De rest wordt gedraaid in Terherne. ‘En we zoeken nog een molen’.

Het Kameleondorp is in de jaren ‘90 ontstaan. Schrijver van de avonturenboeken Hotze de Roos heeft in zijn leven maar één onderscheiding gekregen. De kinderen van basisschool It Kampke in Terherne gaven Hotze de Roos in 1980 de Zilveren Pen. De kinderen konden niet begrijpen dat Hotze De Roos nooit een prijs voor zijn verhalen had gewonnen. Op de vraag of de avonturen van Sietse en Hielke zich in Terherne hadden afgespeeld, antwoordde de schrijver: ‘Het zou in Terherne gespeeld kunnen hebben’. Mede hierdoor ontstond het plan de avonturen van de Kameleon tot leven te brengen.

In 1994 ging het Kameleondorp open voor publiek. De Roos is in 1991 overleden. In totaal zijn er 65 verschillende boeken verschenen en ruim 15 miljoen exemplaren verkocht.

‘Dit wordt straks een bedevaartsoord’, zegt Nop de Graaf, directeur van het Kameleondorp. Hij hoopt met de uitzendingen volgend jaar meer bezoekers naar Terherne te trekken. En wat levert het nu op? ‘Helemaal niks! Ja, hoofdpijn, maagpijn en nachtmerries’, lacht hij. Bennie de Jong lacht met hem mee en kijkt daarna serieus. ‘Nou Nop, ik heb nog wat nodig…’

