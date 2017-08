Schuurbrand aan de Frederik Hendriklaan Skoatterwald

HEERENVEEN: Woensdagmiddag even na half zes kreeg de brandweer een melding van een schuurbrand aan de Frederik Hendriklaan in Skoatterwald. Bij aankomst van de brandweer was er een behoorlijke rookontwikkeling en stond de schuur volledig in brand.

De brandweer die met diverse voertuigen ter plaatse kwam had de brand snel onder controle. Wat de oorzaak van de brand is geweest is nog niet exact bekend.

Foto Koos Lanting

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.