Wehelpen.nl zoekt enthousiaste balie vrijwilligers

HEERENVEEN: Wat is WeHelpen? We helpen is een landelijke beweging die elkaar helpen makkelijker wil maken. De hulp via wehelpen.nl is vrijwillig en er mag geen financiële vergoeding voor worden gevraagd. WeHelpen is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen, en voor iemand die even hulp zoekt. Ook kun je samen met bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor een ander.

Om wehelpen.nl zo toegankelijk mogelijk te maken zijn wij op zoek naar baliemedewerkers die de inwoners van de gemeente Heerenveen op enthousiaste wijze weet te ondersteunen. Zo kan het voorkomen dat je iemand helpt een account aan te maken of een oproep te plaatsen op wehelpen.nl. De inwoners van de gemeente Heerenveen kunnen bij jou terecht voor al hun vragen over de website en de mogelijkheden die wij hiermee bieden.

– Je vindt het leuk anderen te helpen en bij elkaar te brengen -Je bent betrokken bij wehelpen.nl en bent enthousiast over ons initiatief, je bent sociaal en kunt goed omgaan met verschillende doelgroepen, je bent 3 tot 6 uren per week beschikbaar.

Lijkt het jou leuk om onderdeel te worden van een groeiende organisatie en je handen uit de mauwen te steken voor een sociale samenleving? Mail dan je motivatie voor 1 september 2017 naar servicepunt@caleidoscoopheerenveen.nl of neem voor vragen contact op met 0513-645881.