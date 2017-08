24ste Fries Kampioenschap Palingroken in Tjalleberd

TJALLEBERD: Voor de 24ste keer organiseert “Stichting Frysk Kampi­oenskip Ielrikjen” het officiële Friese Kampioenschap Paling­roken op zaterdag 26 augustus 2017 aan de Kluft in Tjalleberd.

Vanaf 12.00 uur zullen meer dan 60 deelnemers aan de wedstrijd strijden om de wisselbokaal “De skiere Iel” en de Stichting Frysk Kampioenskip Ielrikjen nodigt u dan ook van harte uit om als toeschouwer deelgenoot te zijn van dit unieke evenement.

Ook dit jaar zorgen wij voor een muzikale omlijsting op het terrein en kunnen de kinderen gratis geschminkt worden. Een hapje en een drankje is in de ruime feesttent verkrijgbaar van waaruit het complete deelnemersveld te overzien is.

Voor de wedstrijdrokers ligt naast de fraaie wisselbokaal ook aantrekkelijke geldprijzen voor de beste rokers klaar. Tevens hebben we elk jaar een schoonheidsprijs voor de deelnemer die de mooiste of meest originele stand heeft.

Voor de geïnteresseerde bestaat er tevens de mogelijkheid om voor het luttele bedrag van € 10,00 onder leiding van een zeer ervaren roker een masterclass te volgen waarin alle tricks en trucs van het palingroken aan de orde komen. Een unieke gelegenheid om de eerste stappen te zetten tot het zel

Dankzij sponsors, vrijwilligers en landeigenaren is het kampioenschap voor iedereen gratis toegankelijk en kan er gratis geparkeerd worden en het bestuur hoopt u op 26 augustus vanaf 12.00 uur in grote getalen weer te mogen begroeten bij het Frysk Kampioenskip Ielrikjen in Tjalleberd.

Voor meer informatie en voor opgave aan de masterclass kunt u onze website raadplegen: www.fkpalingroken.nl

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.