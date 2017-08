Knutselen in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen vanaf 4 jaar wekelijks in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 terecht voor een leuke activiteit. Op donderdag 10 augustus gaan we stenen veranderen in monstertjes. De aanvang is om 15.00 uur.

Het kleine monster Motta wil net zo groot, sterk en griezelig zijn als zijn zes woeste, harige monsterbroers. Maar iedereen vindt Motta alleen maar schattig. Tot hij in het bos iets vindt.

Luister naar het verhaal over Motta en schilder daarna monstertjes op stenen.

De activiteit duurt ongeveer een uur. Meedoen kost 2 euro. Koop vooraf je kaartje via de site www.bibliotheekheerenveen.nl of bij de servicebalie in de bibliotheek.

